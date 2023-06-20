Не теряет надежды: забытый всеми Иван Ургант выставил фото с дочерью — своей копией

Иван Ургант – популярный российский шоумен и ведущий. В течении многих лет он работал на канале «Первый канал». Он вел такие известные программы, как «Вечерний Ургант», «Интернет-шоу».

Недавно Иван на своей странице в соцсети поделился с фанатами редким фото с младшей дочерью. На совместном снимке Ургант предстал с 7-летней Валерией. Кадр отец и дочь сделали в лифте, на нем семья направляется на отдых. Выглядят знаменитости очень довольными и счастливыми.

Поклонники шоумена отметили, что дочь похожа на своего знаменитого отца. Валерия унаследовала от Ивана не только яркую внешность, но также талант и чувство юмора.