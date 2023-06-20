Ольга Бузова обиделась на подозрения в помощи Погребняк в шоу «Новые звезды в Африке»

Ольга Бузова поздравила рэпера ST с победой в экстремальном реалити-шоу «Новые звезды в Африке» и отметила, что ее хорошая подруга Мария Погребняк с достоинством дошла до финала.

Вчера финалисты "Новых звезд в Африке" появились в студии "Шоу Воли". Юморист намекал на то, что модель получила помощь лучшей подруги, которая являлась ведущей экстремального шоу. Погребняк начала оправдываться. Мария заявила, что у всех были абсолютно равные условия.

Подобные подозрения обидели Бузова. Как отметила ведущая, ее друзья являются порядочными люди, поэтому играли честно. Кроме того, Ольга добавила, что они с экс-женой футболиста даже не переписывались, а за весь сезон проекта обняла блогершу всего два раза.