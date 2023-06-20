Опубликован рейтинг самых опасных стран для туристов из РФ

Туристический агент перечислил страны, отдых в которых для россиян может оказаться небезопасным. Особую осторожность нужно проявлять в Грузии. В Тбилиси нередко можно услышать нелестные высказывания в свой адрес.

Быть бдительным нужно в Венесуэле. Это государство считается очень криминальным. По словам эксперта, стоит в Каракасе или ином курорте забрести не в тот район, тебя могут даже убить. Турагент отмечает, ОАЭ – любимая стран отдыха для граждан РФ, но не стоит забывать, что это мусульманская страна, поэтому следует уважать местные законы и традиции.

В Доминикане путешественник может стать жертвой мафиозных групп и синдиката, если гулять по окраинам. В стране высокий уровень преступности, а воры готовы любого ограбить.