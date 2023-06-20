Психическое состояние Костомарова оценивается как нестабильное

Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров проходит реабилитации и готовится к протезированию, которое должно пройти через несколько недель. С фигуристом регулярно работают психологи, поскольку его психическое состояние оценивается как нестабильное.

«Роман на реабилитации, ему сейчас подгоняют протезы. На свежие раны нельзя их ставить, они должны зажить — это полгода минимум. Сейчас под него подбирают модель.

Отдельно работают психологи. Его состояние психически неустойчивое, есть нервные срывы. Психологически он пока что в обществе не может социализироваться»,