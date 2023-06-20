Состояние солиста рок-группы «Три дня дождя» ухудшается

Солист рок-группы "Три дня дождя", который появился пьяным на сцене перед зрителями на концерте в Екатеринбурге, в настоящее время находится в больнице. Состояние музыканта ухудшилось. Об этом информирует продюсер коллектива "Три дня дождя" Сергей Слэм.

"Состояние Глеба ухудшилось. Мы отменяем выступления в июле точно! Занимаюсь сейчас его здоровьем! Он в больнице, без связи, принял решение в этой борьбе идти до конца!", — сказал продюсер.

Нужно напомнить, что в начале июня Глеб сорвал выступление в Екатеринбурге. Викторов вышел на сцену в совсем неадекватном состоянии и упал во время концерта. На видео зрители запечатлели этот инцидент.

Слухи о том, что солист употреблял наркотики, не соответствует действительности. Как оказалось, артист был пьян из-за проблем в личной жизни.