Странности в поведении певицы Гурцкой после похорон мужа не остались без внимания фанатов

Более трех недель назад Диана Гурцкая похоронила мужа. На момент смерти Петр Кучеренку исполнилось 46 лет. Кончина супруга для артистки стала большой трагедией. Звезда не дает комментарии журналистам, на церемонии прощания почерневшая от горя певица не отходила от гроба, не реагируя на окружающих людей.

Сперва фанаты отнеслись с пониманием к тому, что Диана закрылась, но теперь бьют тревогу. Приветливая и общительная Гурцкая не выходит на связь с поклонниками, не пишет новых публикаций в социальных сетях.

Подписчики, которые переживают за любимицу, умоляют исполнительницу передать им хотя бы весточку и вернуться к активной деятельности. Но пока что вдова не реагирует на послания обеспокоенных фолловеров.