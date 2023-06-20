В Атлантическом океане пропал батискаф с туристами - новости 20 июня 2023 года

Как сообщается, на борту батискафа осталось пять человек: это 2 члена экипажа и 3 туриста. Одним из них британский миллиардер Химиш Хардинг. В минувшем году он летал в космос как турист. За день до пропажи бизнесмен разместил пост:

C гордостью заявляю, что присоединяюсь к экспедиции OceanGate для участия в миссии RMS TITANIC. На подводной лодке погружаемся к «Титанику». Из-за ухудшения погоды миссия станет единственным и первым погружением в этом году к «Титанику».