Второй сезон «Великая» ждет еще больший размах и замена Снигирь на Боярскую

Сериал «Великая» является одним из дорогостоящих проектов для отечественного телевидения. Впервые фильм вышел на Первом канале в 2015 году, но продолжение зрителям пришлось ждать более 8-ми лет. Сейчас фанаты ждут с нетерпением новых серий.

Одним из главных сюрпризов второго сезона стала замена актрисы. В первом сезоне императрицу сыграла Юлия Снигирь, которая идеально подошла для роли. Почему создатели решились на замену, неизвестно. Новой исполнительницей главной роли стала Елизавета Боярская.