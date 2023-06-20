Выставила у всех на виду: звезда «Чебурашки» Максимова оконфузилась на красной дорожке

В Москве состоялась премьера фильма «Мальдивы подождут» с Полиной Максимовой. Звезда появилась на красной дорожке, однако не обошлось без конфуза.

Сама актриса с предвкушением ехала на показ ленты, который проходил в московском кинотеатре «Октябрь». Максимова выбрала для светского мероприятия яркое платье с длинным шлейфом и разрезом от бедра. В этом наряде Полина затмила всех присутствующих гостей.

Как отметили комментаторы, фото, которые сделала звезда, были очень неудачными. На одной из фотографий артистка застыла в странной позе и выставила на глазах у всех свою пятую точку. Не исключено, что с другого ракурса актриса смотрелась соблазнительно, но, по мнению пользователей, она оконфузилась.

Также звезда «Чебурашки» выбрала не удачные туфли на высоком каблуке. Фотографы поймали момент на камеру, когда актриса попыталась поправить свою обувь с досадой на лице.