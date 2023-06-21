Шойгу сделал заявление на встрече с выпускниками военных вузов

Руководитель российского оборонного ведомства Сергей Шойгу провел встречу с выпускниками военных высших учебных заведений государства, в ходе которой выступил с заявлением о геополитической ситуации.

Шойгу, обращаясь к выпускникам, заявил, что они окончили учебные заведения в такое время, когда геополитическая ситуация меняется, и определяется, как она сложится для Российской Федерации. Он также обратился с советом к выпускникам об их дальнейшей профессиональной деятельности. Шойгу посоветовал им стараться искать новые, нестандартные решения тех или иных вопросов, стремиться проявлять ответственность.

«Вы завершили обучение в исключительно ответственное для страны время, когда решается судьба нашей Родины, определяется ее геополитическое будущее», – заявил он.