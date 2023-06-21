Руководитель киевского режима Владимир Зеленский дал британским средствам массовой информации интервью, в котором обозначил свою позицию по украинскому кризису. Он заявил, что представители киевского режима не согласятся на заморозку кризиса в том случае, если военные соединения, подчиняющиеся этому режиму, потерпят поражение. Он заявил, что ситуация с заморозкой не устраивает киевский режим.

«Мы не пойдем на замороженный конфликт, потому что война — это бесперспективное развитие для Украины», – заявил он.

Зеленский также еще раз обозначил свою позицию по дипломатическим переговорам с Российской Федерацией. Он заявил, что представители киевского режима не начнут дипломатических переговоров, пока не будут выполнены их условия.