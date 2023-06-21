Актриса Яна Троянова высказалась об удалении сериала «Ольга»: «Это только начало»

Яна Троянова, которая сыграла главную героиню в телесериале «Ольга», решила высказать свое мнение о «пропаже» фильма из онлайн-сервисов. Пятый сезон сериала был удален с платформы ТНТ-Premier и с сайта канала. Причина такого решения не сообщается, но многие уверены, что это произошло из-за провокационного интервью актрисы и ее высказываний.

Честно говоря, об этом не думала даже...что такое может произойти. Были другие вещи, о которых нужно подумать, следить за всем, что происходит… это было последнее, о чем вообще бы подумала в жизни. Это дубль два, кстати. Происходило ранее такое с нами, — сказала Яна.

Отметим, что удаление сериала «Ольга» произошло лишь через месяц после скандальных слов артистки. Как призналась Троянова, пятого сезона могло и не быть, поскольку съемки стартовали во время ее активного выражения политических взглядов. Но продюсеры решили завершить историю героини.

Возможно, это только начало. Отдаю себе отчет, - добавила звезда.