Дочь Кеосаяна отказалась от своего имени и фамилии: причина режиссеру вряд ли понравилась

Тигран Кеосаян воспитывает дочерей от Алены Хмельницкой. Старшая наследница Александра сейчас активно развивает сольную карьеру. Однако начинающая певица решила сменить свое имя и фамилию.

Исполнительница пояснила, что она приняла решение взять творческий псевдон Аша. По словам наследницы Кеосаяна, имя ее отца может помешать успеху в отечественном шоу-бизнесе, ведь оно тяжело воспринимается на слух. А в жизни все называют девушку просто Сашей. Чтобы получить короткий вариант, артистка решила убрать первую букву.

Другая причина отказа от настоящего имени и фамилии, которая не понравилась бы известному режиссеру, это то, что сама Александра что не хочет «примазываться» к славе отца, поэтому не желает использовать громкую фамилию. Как заметила знаменитость, она должна «добиться чего-то сама».