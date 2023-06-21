Лайма Вайкуле объяснила, почему уехавшая из России в Израиль Алла Пугачева хранит молчание

Народная артистка РСФСР Алла Пугачева живет в Израиле, но не проявляет активности. В новом интервью для ТВ Лайма Вайкуле решила прокомментировать сложившуюся ситуацию. Латвийская певица рассказала, почему уехавшая в Израиль из РФ Примадонна хранит молчание.

По мнению артистки, звезда эстрады придерживается таких же взглядов, как она, но открыто не говорит о них. Аллу Борисовну Лайма назвала близкой подругой, а единство мнений считает признаком настоящей дружбы.

«Что ищем в друзьях? Должны одинаково думать, одинаково оценивать хорошее и плохое. Когда исчезает это, то нет доверия. Так друзья исчезают», — сказала исполнительница.

Напомним, что Вайкуле не поддержала СВО. Она отказалась от проведения концертов в России и не общается с бывшими коллегами по сцене. Но певица не прекратила связь с Примадонной, которая после начала спецоперации покинула родину и не дает интервью.