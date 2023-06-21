«Обратный билет»: оскандалившийся Кирилл Сафонов выступил с заявлением

Знаменитый российский актер Кирилл Сафонов сделал провокационные заявлений о том, что он принял решение выбрать жизнь за границей. После этого артист кино уехал со своей супругой-певицей в Израиль. Там звездная семья в последнее время проводит все свободное время.

На днях Сафонов впервые в социальных сетях написал подписчикам, как он отпразднует очередной день рождения.

Много лет день рождения стараюсь провести на сцене. В этом году так же праздную, - признался Кирилл.

Также знаменитость добавил, что выступит в Ашелоне, где ранее выступали другие артисты, уехавшие из России. Он устроит стендап-концерт «Обратный билет».

А вот фанаты раскритиковали звезду. В социальных сетях поклонники призвали Кирилла вернуться поскорее на Родину.