Поглумившаяся над смертью россиян Анна Кошмал получила по заслугам: что случилось со звездой «Сватов»

Звезда «Сватов» когда-то являлась любимицей публики. Со своими коллегами Анна Кошмал поддерживала всегда дружеские отношения. Но после начала СВО украинская актриса отвернулась от своих наставников.

Девушка неоднократно прошлась по Олесе Железняк и Федору Добронравову. Поглумилась артистка и над смертью россиян. Теракт на Крымском мосту Кошмал восприняла как праздник.

При этом Анна приняла решение отказаться от съемок в РФ. Актриса была уверена, что ее патриотическая позиция откроет перед ней двери в украинский кинематограф, но ошибалась. На родине о ней не помнят, поскольку успех к звезде пришел в России.

Чтобы заработать себе хоть как-то на жизнь, знаменитость вынуждена продавать чужие вещи. Она сейчас рекламирует одежду местных брендов в социальной сети. В итоге актриса осталась не только без хорошо оплачиваемой работы, но также лишилась тысяч фанатов.