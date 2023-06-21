«Расскажу им правду»: Волочкова приготовила страшную месть для единственной дочери

После скандала с руководством лицея, который оканчивает ее дочка Ариадна, Анастасия Волочкова дала новое интервью. В нем она раскрыла дальнейшие планы, которые подвергли в шок поклонников.

В конце мая наследница балерины заявила, что на выпускном вечере, который пройдет в «Крокус Сити Холле», она ее не ждет. Пригласила девушка только отца и мачеху. Разгневанная балерина взывала к совести и потребовала для нее найти место хоть на ступеньках в зале, а затем со слезами на глазах пообещала устроить скандал.

В интервью Настя дала понять, что на дочь сильно обижена, но на выпускной вечер собирается. Волочкова призналась, что не будет заходить в зрительный зал, однако цветы наследнице обязательно вручит.

"У меня есть принцип. Приду в «Крокус Сити Холл». Никто не запретит мне сделать это. Дам интервью и расскажу правду журналистам – почему меня нет в зале. Пусть сами люди уже делают выводы", - пригрозила артистка.