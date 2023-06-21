Сын Юлии Меньшовой женился на девушке старше себя: фотографии красавицы-невесты

25-летний сын Юлии Меньшовой поделился с поклонниками радостным известием. Андрей Гордин женился на актрисе «Триггера» Марии Кукушкиной. 20 июня влюбленные сыграли свадьбу. На свадебное торжество пригласили только самых близких. Как известно, актеры вместе четыре года. Андрей показал в соцсети снимки красавицы-невесты. Звездный наследник опубликовал фотографию с обручальными кольцами.

Избранница Гордина училась в Ярославском государственном театральном институте. В профессиональном багаже девушки к 27 годам есть 13 работ в кино.

Мария наладила хорошие отношения с родителями избранника. Это несмотря на то, что у самой Меньшовой весьма неоднозначная репутация у коллег по шоу-бизнесу. Многие отмечают, что телезвезда обладает трудным характером.

А вот сам Гордин, похоже, решил взять пример с родителей и не захотел затягивать с созданием семьи. Юлия с супругом в браке более 25 лет. Знаменитости даже расставались на несколько лет, но в конечном итоге воссоединились.