Премьер-министр Новой Зеландии выразил мнение о заявлении Байдена

Руководитель правительства Новой Зеландии Крис Хипкинс на пресс-конференции с журналистами выразил мнение о недавнем заявлении американского президента Джозефа Байдена о политическом руководителе Китая Си Цзиньпине.

Байден, комментируя заявление Си о сбитом китайском аэростате в воздушном пространстве над США, заявил, что «диктатор» должен был быть осведомлен об этом происшествии. Журналисты попросили Хипкинса прокомментировать характеристику, которую дал Байден Си как «диктатора».

Хипкинс заявил, что не согласен с такой характеристикой и, что политическое устройство в Китае это дело китайского народа.