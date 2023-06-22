Лукашенко сделал заявление о решениях западных политиков

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступил с заявлением, в котором дал характеристику политике западных государств в украинском кризисе. По его мнению, политики этих государств принимают такие решения, которые способствуют обострению кризиса.

Он выразил мнение, что существует опасность, что они и далее будут принимать такие решения, что приведет к еще большему обострению. При этом Лукашенко считает, что обострение украинского кризиса может стать угрозой в более широком международном масштабе. В связи с этим он вспомнил о Второй мировой войне и заявил, что такое может повториться.

«Ткань мирного времени вот-вот разорвется», – заявил он.