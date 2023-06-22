«Как много горя и боли»: измотанный опасной болезнью Басков следал признание

Состояние опухшего Николая Баскова обеспокоило россиян. А сегодня артист выступил с откровенным заявлением в соцсети.

Проблемы со связками отразились на самочувствии и внешности певца. Появление несчастного артиста в студии Бориса Корчевникова несколько месяцев назад у россиян вызвало настоящий шок. Однако после завершения лечения, к счастью, певец стал появляться на публике в хорошем настроении и отличной физической форме.

22 июня в РФ объявлен Днем памяти и скорби. «Натуральный блондин» не смог пройти мимо важной для миллионов даты. В микроблоге Басков разместил пост, в котором указал на ошибки прошлого. По словам Николая, кровопролитная война принесла много скорби и боли.

«Как много боли и горя в этой дате! Сколько было пролито слез из-за этого дня. Миллионы людей погибли», — написал исполнитель.