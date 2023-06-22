Кристина Орбакайте спровоцировала слухи о романе с Кириллом Сафоновым в день его 50-летия

Накануне Кирилл Сафонов отпраздновал день рождения. Актеру исполнилось 50 лет. Многие коллеги и фанаты поздравили именинника с его очередным юбилеем. Не стала исключением его подруга, певица Кристина Орбакайте.

Дочь Аллы Пугачевой посвятила артисту пост в социальной сети. Эстрадная звезда поздравила Кирилла с тем, что вступил в клуб «кому за 50». В конце сообщения Кристина отправила товарищу эмодзи в виде сердечка.

Некоторые поклонники посчитали, что дочь Примадонны таким образом намекнула на отношения с Сафоновым. Подогревать слухи о романе они начали после совместного участия в постановке «Двое на качелях». Тогда и Кристина, и Кирилл настолько убедительно сыграли пару, что зрители были уверены в любовной связи, которая имела место между коллегами.



