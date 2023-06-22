Соседи покинувшей Россию Примадонны Аллы Пугачевой рассказали, что происходит в ее замке

Роскошный замок в подмосковной деревне Грязь, который принадлежит Алле Пугачевой и ее молодому мужу Максиму Галкину✱ (был признан в РФ иностранным агентом), не первый месяц ищет нового владельца.

Но соседи Примадонны сообщили, что они слышали доносящиеся из дома звуки ремонта. По информации местных жителей, в доме горит свет.

К тому же, на территорию особняка, который огорожен забором, заезжают подозрительные автомобили экономкласса. Все попытки соседей поговорить с жильцами замка пока что не увенчались успехом.

Нужно отметить, что 20-комнатный коттедж звездного семейства арестовали судебные приставы. Как предполагается, причиной этого являются проблемы четы с уплатой налогов.

✱ - Физлицо или организация, признанные иноагентами на территории России