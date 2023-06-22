В 2025 году изменятся правила награждения премии «Оскар»

В американской академии кинематографических искусств и науки изменят требования для выдвижения на кинопремию «Оскар». Произойдет это в 2025 году.

Как предполагается, теперь ленты, которые будут принимать участие в номинации «Лучший фильм», должны находиться более чем 7 дней в прокате. Такое решение было принято из-за того, чтобы поддержать кинотеатры и подчеркнуть разницу между созданными для больших экранов фильми и картинами для стриминговых платформ. Прокат проектов, претендующих на премию, в кинотеатрах должен окончится не позже 24 января 2025 года.

К слову сказать, российский режиссер Алексей Учитель призвал РФ выдвинуть на «Оскар» фильм в 2023 году. По мнению бывшего члена Российского оскаровского комитета, у отечественных кинодеятелей есть достойные на конкурс ленты.