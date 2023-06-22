В фильме Гайдая про Шурика нашли киноляп, оказавшийся посланием режиссера

В легендарном кинофильме режиссера Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика» поклонники кино обнаружили киноляп. Фанатам он показался посланием от самого кинорежиссера.

Речь идет о новелле «Наваждение». В эпизоде Шурик выходит из библиотеки. При этом герой в руках держит книгу. В кадр попала табличка с графиком ее работы, где указано, что выдача происходит по средам, вторникам, понедельникам, субботам с трех ночи до шести часов дня.

Но уже в иной части фильма «Операция «Ы» главные герои обсуждали, как можно отвлечь внимание случайного прохожего. Один предложил задать ему вопрос «Как нам пройти в библиотеку?».





«В три часа ночи… идиот!» — ответил ему.



В итоге телезрители посчитали, что Гайдай оставил им шуточное послание, ведь во вселенной его картин есть библиотека, в которую можно пойти ночью.