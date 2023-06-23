Патрушев сделал заявление о целях США и НАТО в Евразии

Секретарь совета безопасности Российской Федерации Николай Патрушев сделал заявление о тех целях, которые преследует американское политическое руководство и блок НАТО в Евразии. Он заявил, что целью политического руководства США и североатлантического альянса является добиться дестабилизации ситуации на евразийском пространстве, как он выразился, устроить здесь «полыхающее пространство».

Патрушев также заявил о том способе, который США и НАТО собираются использовать для достижения этой цели. Он отметил, что для этого они намерены давить на государства в Евразии, политическое руководство которых демонстрирует признаки отсутствия полной суверенности.