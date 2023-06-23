Актер Сергей Юшкевич заявил, что Сергей Гармаш сбежал из театра «Современник»

Актер Сергей Юшкевич обвинил Сергея Гармаша в бегстве из «Современника». Как говорит Юшкевич, Гармаш не имел права «бросать» своих коллег из театра.

«Кто-кто, но Гармаш должен был остаться, должен отстаивать позиции театра перед Рыжаковым. Но он просто свалил», — сказал актер.

Напомним, что в 2019 году не стало худрука «Современника» Галины Волчек. Пост руководителя вскоре занял Виктор Рыжаков. Ранее он являлся руководителем Центра имени Мейерхольда. Многие были недовольны кандидатурой. Летом 2020 года он покинул «Современник».

По его словам, в театре «проходит расправа над людьми», которые ему отдали годы жизни, но на смену «пришел тоталитаризм».

Назначение Рыжакова Гармаш считает «катастрофичным для будущего театра». Также он уверяет, что на пост художественного руководителя театра после смерти Волчек не претендовал.