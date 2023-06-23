На месте исчезновения батискафа «Титан» найдены обломки

Береговая охрана Америки сообщила о том, что в ходе спасательной операции по поискам пропавшего батискафа «Титан» обнаружены некие обломки.

«В районе поисков при помощи беспилотного подводного аппарата возле "Титаника" обнаружены некие обломки. Эксперты объединенного командования сейчас полученную информацию изучают»,— пишут зарубежные источники.

Позднее представители береговой охраны США проведут брифинг, который посвящен обнаружению обломков. Также в сообщении говорится, что пока не понятно, принадлежат эти обломки батискафу «Титан». Обломки обнаружены «на океаническом дне возле легендарного "Титаника"».

Вместе с тем ученые сообщают об «усталости» материала корпуса батискафа, наличии микротрещин. Также специалисты напомнили об рекомендациях по ограничению глубины погружения, которая была превзойдена в экспедиции.