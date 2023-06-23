«У Юры были внебрачные дети»: страшную тайну Шатунова выдали после смерти певца

Прошел год со смерти Юрия Шатунова. Его экс-продюсеру Андрею Разину не дает покоя уход певца. Вопрос наследства также не до конца решен. У исполнителя остались жена Светлана и двое детей. Сыну в этом году исполнится 17 лет, а дочери - десять.

После кончины Юрия поползли слухи о внебрачных наследниках, о которых кумир 90-х всегда молчал. В пользу теории можно услышать такой аргумент: якобы вокруг артиста вилось много поклонников. И уверенность поклонников в том, что артист сохранял строгое целомудрие, призрачна.

«Думаю, что у Юры были внебрачные дети, которые появятся и будут претендовать на его наследство», — приводит издание Dni неназванного друга Шатунова.

Хотя пока это всего лишь догадки и никаких доказательств наличия внебрачных детей у легендарного исполнителя нет.