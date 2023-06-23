Внучка Гайдая снялась в одном из его самых провальных фильмов, а вы даже не заметили

О том, что Леонид Гайдай часто снимал жену Нину Гребешкову в своих проектах, многие знают. Однако режиссер не говорил, что дал роль своей внучке — Ольге Худяковой.

Наследница отечественной звезды появилась в эпизодической роли в комедии «Частный детектив, или Операция „Кооперация“». Ее можно увидеть возле Натальи Крачковской среди пассажиров самолета. Она снялась в сцене, где герой Ярмольника предпринял попытку сменить курс направления судна.

Однако знаменитой этот фильм родственницу Гайдая не сделал. Лента оказалась одной из самых провальных в карьере режиссера. Она не понравилась зрителям и критикам. В будущем внучка кинодеятеля не стала актрисой. Ольга получила профессию экономиста и работает в банке.