Журнал «За рулём» перечислил недорогие японские и корейские автомобили на рынке РФ

В РФ практически не осталось иностранных машин от 1 млн до 2 млн рублей. Например, сейчас невозможно найти марки Volkswagen Polo, Renault Duster, Logan, Sandero, Hyundai Solaris, Kia Rio, Skoda Rapid за указанные деньги. Какие транспортные средства по цене от 1,5 млн до 2,5 млн рублей можно купить в стране, пишет «За рулем».

Итак, за кроссовер Hyundai Bayon с 1,4-литровым бензиновым атмосферным мотором, мощность которого 100 л.с. и 7-ступенчатым «роботом» нужно отдать 2,2 млн рублей.

Suzuki Ciaz, который оборудован 1,5-литровым бензиновым атмосферным двигателем на 105 л.с. и четырехступенчатой АКПП легко приобрести автолюбителю за 2,3 млн.

Примерно в такую же цену обойдется минивэн Toyota Avanza. Он оснащен семиместным салоном, 1,5-литровым мотором (104 л.с). Двигатель работает в паре с АКПП. В России он стоит 2,35 млн рублей.