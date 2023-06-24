Названо состояние туристов, которые пропали вместе с батискафом «Титан»

Вместе с батискафом «Титан» исчезли несколько знаменитых людей. Речь идет об основателе компании OceanGate Expeditions Стоктоне Раше, миллиардере Хамише Хардинге, бизнесмене Шахзаде Давуе с сыном и глубоководном исследователе Поль-Анри Наржоле.

Выяснилось, каким состоянием обладали погибшие туристы. У Хардинга, искателя приключений, состояние составляет около 1,3 миллиарда долларов.

Давуд, занимающий пост вице-председателя Engro Corporation, является самым богатым человеком в стране. Его состояние достигает 8 миллиардов.

В пропавшей лодке был организатор погружения Стоктон Раш. Директор компании OceanGate заработал более 12 миллионов долларов. Исследователь «Титаника» Поль-Анри Наржоле из Франции видел обломки затонувшего корабля десятки раз, когда к нему опускался. Его состояние составляет 1,5 миллиарда американских долларов.