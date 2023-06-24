Осудившая СВО Наргиз оскорбила Ирину Дубцову из-за предстоящего концерта певицы в Ташкенте

Известная узбекская и советская певица Наргиз Закирова в Telegram-канале оскорбила матом исполнительницу Ирину Дубцову. Скандальную артистку возмутил анонс предстоящего концерта коллеги по творческому цеху. Выступление было запланировано на 25 июня в Ташкенте.

«Чего эта вся ****** в Ташкент прется? – пишет Закирова.

К своей грубой подписи Наргиз приложили скриншот с афишей грядущего выступления Дубцовой.

В свою очередь победительницы проекта "Фабрика звезд — 4" никак не отреагировала на нелестные высказывания звезды в свой адрес, которая далеко не впервые оскорбляет российских музыкантов.