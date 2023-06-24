Певец Филипп Киркоров признался, что не сам начал называть себя Примадонном

Поп-король отечественной эстрады Филипп Киркоров в последнем выпуске подкаста «You Want A Scandal Now?» раскрыл правду о своем новом «титуле». Он решил попробовать себя в новом амплуа.

Певец стал ведущим телевизионного шоу, в котором обсуждаются главные новости и сплетни российского шоу-бизнеса. Также гости отвечают на каверзные вопросы фанатов.

В подкасте Киркоров рассказал, что к нему теперь «приклеилось» новое прозвище — Примадонн. Произошло это после участия в передаче «Концерты».

«Это не я придумал. Это случилось из-за команды «Камызяки». С их руки меня теперь называют Примадонном», — сказал Филипп Бедросович.

Примечательно что в названии нового канала в Telegram поп-звезда решил применить слово Примадонн. По всей видимости, новый «титул» ему очень понравился.