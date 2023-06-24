Пригожин подтвердил новость о найденных наличных средствах во время обысков в его офисе в Петербурге

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин не оставил без комментария сообщения СМИ об обнаружении рядом с его офисом микроавтобуса с наличными деньгами. По словам бизнесмена, эти средства для выдачи зарплат сотрудникам и для компенсаций.

Об обнаружении «Газели» с коробками денег внутри СМИ рассказали в субботу, 24 июня. Основатель ЧВК «Вагнер» заявил, что у него далеко не один такой микроавтобус, а найденные в нем деньги были выделены для выплат заработных плат сотрудникам «оркестра», компенсаций семьям погибших и на решение других организационных вопросов.

«ЧВК «Вагнер» живет 10 лет, используя исключительно наличные деньги, что и написано в контракте. А я это тщательно соблюдаю», — подчеркнул Пригожин.

Отдельно глава «оркестра» отметил, что всех устраивали наличные, когда его бойцы выполняли работу в Африке и на Украине, но теперь правоохранители пришли с обысками.