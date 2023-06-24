Рэпер Джарахов со сцены парка «Арена» в Новосибирске высказался о военном мятеже 

Рэп-певец Эльдар Джарахов высказался о мятеже Евгения Пригожина в Новосибирске. Свою речь популярный исполнитель произнес со сцены парка «Арена» на VK Fest.

Знаете, я всю ночь также не спал, читал все. Но что бы сейчас ни происходило, все обязательно наладится. Именно об этом и будет моя следующая песня. Давайте споем вместе, — заявил Эльдар Джарахов публике со сцены.

После речи рэпер спел композицию «Наладится». Тысячи жителей Новосибирска сегодня собрались в парке «Арена» на VK Fest. Со сцены артист также пожелал новосибирцам как можно больше счастливых дней, после чего исполнил еще несколько своих хитов.

Помимо Джарахова, выступили такие исполнители как FEDUK, Seville (Artik&Asti), OG Buda, KARA KROSS, Баста, DEAD BLONDE + GSPD.