Захарова отреагировала на заявление Липавского

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова отреагировала на заявление со стороны руководителя министерства иностранных дел Чехии Яна Липавского, который в связи с последними событиями в Российской Федерации заявил, что собирается провести каникулы летом в Крыму.

В ответ Захарова иронично отметила, что на полуострове его уже ожидают. Она в таком же стиле пригласила Липавского в Крым, заявив, что для него специально забронирует номер в гостинице. Захарова также иронично заявила, что ожидает, что чешский министр иностранных дел не изменит своего решения и намерен его выполнить.

«Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждем», – заявила она.