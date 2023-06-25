Певец Игорь Наджиев рассказал, что Алла Пугачева мешала его карьере

Российский исполнитель Игорь Наджиев делится с поклонниками подробностями личной жизни и работы. На днях певец РФ рассказал, что Алла Борисовна Пугачева не дала ему победу в музыкальном конкурсе «Ялта-Москва-Транзит». Об этом пишет портал «Аргументы и Факты».

Другие судьи мне сказали, что уважаемая и любимая Алла Пугачева говорила: «Наша эстрада может одного только принца вынести. Второму не бывать».

Также артист добавил, что перед выступлением он выиграл несколько других проектов, поэтому надеялся и в этот раз на первое место. Однако результаты конкурса были известны заранее, поэтому остальное жюри не смогло настоять на ином выборе.