Певица Слава вышла на связь с фанатами после пластической операции

Певица Слава (Анастасия Сланевская) оказалась в больнице, чем напугала фанатов. Артистка следала себе пластическую операцию. Исполнительница вчера вышла на связь с поклонниками и успокоила их.

Несколько дней Слава не выходила на связь. Она заставила подписчиков хорошенько поволноваться. Как оказалось, артистка сделала себе очередную пластику. Вскоре звезда появилась в микроблоге, однако о подробностях операции не сообщила ни слова. Как объяснила Слава, она чувствует себя хорошо, много отдыхает в окружении семьи. У артистки как-раз проходит процесс восстановления.

Знаменитость также ездит к врачу для осмотра. Сейчас она живет за городом, поэтому путь до выбранного лечебного учреждения занимает у нее восемь часов.