В Иркутске отменили концерт Басты, запланированный на 27 июня

Как стало известно сегодня, 25 июня, концерт Василия Вакуленко, который более известен российской публике как рэпер Баста, отменили в Иркутске.

Выступление должно было состояться во вторник, 27 июня, в ледовом дворце «Айсберг». Концерт артиста решили перенести на более поздние сроки. Об этом написала организаторы мероприятия в социальных сетях. Причина отмены шоу исполнителя не уточняется. Нужно добавить, что концерты рэпера в Красноярске, который был запланирован на 25 июня и выступление в Хабаровске, которое должно было проходить 29 июня, тоже отменили.

По информации организаторов, новые даты станут известны уже в ближайшее время. Все купленные билеты ранее действительны.