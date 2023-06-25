Вдова Юрия Шатунова вспоминает последний разговор со своим мужем

23 июня 2022 года умер солист группы «Ласковый май» Юрий Шатунов. Вдова артиста Светлана Шатунова опубликовала трогательный пост в честь годовщины смерти супруга. Женщина рассказала о последнем разговоре с сыном Дэннисом, который состоялся за несколько часов до кончины мужа.

Юрий хвалил наследника за успехи в учебе. Светлана призналась, что все еще ждет, когда муж позвонит в дверь и скажет ей: «Вот опять дома, лапочки мои». Вдова Шатунова выразила чувство напряжения, хотя отметила, что старается быть сильной ради детей и передать им все, что звездный отец оставил в наследство.

Напомним, певец ушел из жизни от острой сердечной недостаточности, которую спровоцировал обширный инфаркт. Несмотря на то, что с момента смерти прошел год, его семья по-прежнему скорбит и не может смирится с утратой.