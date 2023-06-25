Вячеслав Макаров рассказал о смерти отца, после которой решил сменить род деятельности

Вячеслав Макаров с раннего детства проявлял интерес к творчеству. Родители записали его в разные секции. Так мальчик оказался в музыкальной школе, занимался бальными танцами и посещал кружок английского языка.

Но одновременно с совершеннолетием Вячеслав решил отказаться от мечты о сцене и выбрать "приземленную" профессию. Дело в том, что в семье произошла трагедия - умер отец, который всегда был опорой и советчиком.

Актер устроился на работу, чтобы содержать семью. Вячеслав поступил в технический университет и стал нефтяником. Там он присоединился к местному КВН. Его вскоре пригласили в «Сборную Камызякского края». Позже Азамат Мусагалиев Макарову предложил создавать песни для программы «Однажды в России», но после изменения формата программы певец ее покинул.

Артист пробовал себя в театральных проектах, принимал участие в разных кастингах. В итоге его заметили продюсеры "Маски" и предложили должность телеведущего.