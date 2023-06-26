В Северной Корее состоялись массовые демонстрации

Издания средств массовой информации Северной Кореи сообщают о состоявшихся в конце прошлой недели массовых акциях протеста против американской политики в столице государства Пхеньяне. Уточняется, что в демонстрациях приняли участие десятки тысяч человек, всего около 120 тысяч. Уточняется также, что акция протеста состоялось в годовщину начала корейской войны 1950–1953 годов. На фотографиях участники демонстрации в масках.

Направленность демонстрации была антиамериканской. Участники протестной акции выкрикивали соответствующие лозунги. В них выражалась готовность оказать отпор и противодействие США.

"Вся материковая часть США находится в пределах досягаемости наших ударов", – звучал один из лозунгов на демонстрации.