Модрич продлил контракт с «Реалом»

Хорватский футбольный полузащитник Лука Модрич продлил профессиональный контракт с испанским футбольным клубом «Реал Мадрид». Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Уточняется, что новый контракт заключен до конца июня 2024 года.

Модрич впервые заключил контракт с «Реал Мадридом» в 2012 году, он тогда перешел в этот футбольный клуб из английского «Тоттенхэма». Всего Модрич уже сыграл за «Реал Мадрид» 448 матчей и в составе этого клуба выиграл 23 турнира, среди них по несколько раз лига чемпионов, чемпионат мира среди футбольных клубов, европейский суперкубок, испанский суперкубок, чемпионат Испании, кубок Испании.