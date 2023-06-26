7Days.RU: У жены Прилучного начались серьезные приступы

Актриса Зепюр Брутян активно ведет свои социальные сети. В своем микроблоге звезда регулярно и подробно рассказывает о своей личной жизни, работе, материнстве.

На днях артистка поделилась с подписчиками плохой новостью, которая связана со здоровьем. Молодая мать опубликовала фото тополиного пуха и спросила у поклонников, есть ли среди них такие же аллергики, как и она. Зепюр попросила совета, как можно бороться с недугом. По словам Зепюр, приступы аллергии заставляют ее «лезть на стену».

Нужно напомнить, что в конце апреля актриса впервые стала мамой. Она родила мальчика Микаэля. Для девушки это первый ребенок. У Павла Прилучного есть двое детей от ведущей и актрисы Агаты Муцениеце.