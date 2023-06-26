Фигурист Роман Костомаров впервые опубликовал видео тренировки с протезами

Ох не просто это все морально и физически, мягко говоря. Но едем дальше, впереди еще самое сложное, - написал в социальной сети спортсмен.

Напомним, что Роман попал в реанимацию 10 января с пневмонией. Из-за некроза Костомарову провели несколько ампутаций. У фигуриста также пострадала часть мозга, произошло кровоизлияние в мозг и образовалась гематома. 20 июня стало известно, что знаменитость готовится к протезированию.