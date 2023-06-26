Элтон Джон сыграл свой последний концерт на фестивале Гластонбери

Всемирно известный певец и музыкант Элтон Джон сыграл свой последний концерт на родине. Местом для прощального выступления стал фестиваль Гластонбери.

Выступление артиста состоялось в минувшее воскресенье, 25 июня. Исполнителю, которому в марте исполнилось 76 лет, предоставили самую престижную площадку музыкального фестиваля — это Pyramid Stage. Певец стал финальным выступающим на мероприятии.

Началось выступление с композиции Pinball Wizard 1976 года, которую Джон не играл более 10-ти лет. Закончил концерт он хитом Rocket Man. Само шоу завершилось невероятным фейерверком.

Отметим, Элтон Джон заработал рекордные 887 млн долларов за свой не завершенный прощальный тур по названием Farewell Yellow Brick Road Tour.