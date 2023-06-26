Сергей Проханов рассказал об операции певицы Аллы Пугачевой

Сергей Проханов принял участие в программе «Секрет на миллион». Он рассказал, что здоровье Аллы Пугачевой не отличалось никогда крепостью, поэтому она решилась на хирургическое вмешательство.

Во время лечения в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева актер узнал об операции Примадонны. Тогда артисту поставили два стента, а лежащей в соседней палате артистке целых восемь. Далее у Проханова началось кровотечение, из-за чего врачи боролись за его жизнь. После выписки Сергей соблюдал режим питания и проходил восстановление.

На диету села Алла Борисовна, врачи предписали ей ограничения в еде и употреблении алкогольных напитков. После этого Примадонна отказалась от сигарет и спиртного. Сейчас 74-летняя певица правильно питается, тем более учитывая то, что у нее диагностировали не так давно сахарный диабет.