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В Португалии умер актер сериала «Один дома» Луис Алелуйя

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В португальском городе Монте-Абраане (округ Лиссабон) умер известный актер театра и кино Луис Алелуйя. Об этом сообщил коллега артиста Герман Хосе в своих социальных сетях.

Сообщается, что ушел из жизни актер в своем доме. На момент смерти ему исполнилось 63 лет. Причина кончины пока что не сообщается.

Луис родился в 1960 году в Сетубале. Впервые Алелуйя вышел на сцену в десять лет. Уже в 17 лет он зарекомендовал себя как драматург.

За карьеру артист сыграл в 70 проектах. В том числе, он снимался в популярном фильме «Один дома», который предстает собой ремейк ситкома «Странная парочка». Также мужчина снялся в ленте «Дитя моря», картине «Жена министра», а также в фильмах «Счастливый случай» и «В мире ангелов».

Автор текста: Информационное агентство «Informing»,
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