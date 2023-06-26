В Сети опубликовали отзывы зрителей ТНТ о новом телешоу Павла Воли «Выжить в Дубае»

На ТНТ стартовало новое шоу «Выжить в Дубае». В нем обычные граждане и знаменитости попадают в два противоположных мира Дубая: пустыня и роскошь. Ведущими программы стали Павел Воля и Ляйсан Утяшева.

Участников поделили на две команды. Они проходят разные испытания, за которые полагается награда либо наказание. Победители получают отдых в пятизвездочном отеле, а проигравшие – жизнь в лагере без комфорта. Главный приз проекта – десять млн рублей.

Новое телешоу «Выжить в Дубае» вызвало у зрителей большой интерес. Они принялись обсуждать передачу. Некоторые пользователи хвалят формат программы и состав участников. Другие юзеры критикуют реалити-шоу за агрессию и неадекватность. Также есть те, кто сравнивают проект с реальной ситуацией в России и утверждают, что выживание на дорогах страны намного актуальнее.